Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, являющийся болельщиком ЦСКА, предложил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе спеть дуэтом. Так Жуков отреагировал на песню форварда в самолете после победного финала Кубка России.

Жуков выложил на своей странице в инстаграме видео, на котором игрок поет в самолёте песню «Ай-яй-яй».

«Артём Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — написал Жуков.

В решающем матче Кубка России «Зенит» обыграл «Химки». Дзюба забил единственный мяч, точно реализовав пенальти на 84-й минуте. Финальный матч Кубка России проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.