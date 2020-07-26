Заключительный, 38-й тур чемпионата Англии сезона-2019/20 определил всех участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях у «Лестера» со счетом 2:0 и финишировал на третьем месте месте. Это позволило МЮ сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

Еще одним участником группового турнира ЛЧ стал «Челси», который дома обыграл «Вулверхэмптон» и завершил турнир АПЛ на четвертой строчке. Синие победили со счетом 2:0, отличились Мейсон Маунт и Оливье Жиру.

«Лестер» финишировал на пятом месте и в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы. «Вулверхэмптон», занявшие седьмое место, может попасть в квалификацию ЛЕ, если «Челси» возьмет Кубок Англии.

Шестую строчку заполнил собой «Тоттенххэм», который в гостях сыграл вничью 1:1 с «Кристал Пэлас». Команда Жозе Моуринью возьмет старт в квалификации Лиги Европы.