Президент «Сельты» Карлос Моуриньо поведал о планах клуба на летнее трансферное окно. Напомним, за этот клуб на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов.

По словам руководителя испанского клуба, если у клуба будет возможность приобрести Рафинью и Мурильо, то он обязательно ей воспользуется. Эти трансферы сильно скажутся на бюджете «Сельты».

«У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно», — цитирует Моуринью El Desmarque.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» может продолжить карьеру в чемпионате Турции — в его услугах заинтересован «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Примеры Смолов сыграл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по голу в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».