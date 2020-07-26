Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев заключил соглашение с грозненским «Ахматом». Как отмечает «Чемпионат», срок контракта Талалаева с клубом из Грозного — три года.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсуждали двухлетнее соглашение, но в последний момент специалисту был предложен контракт три сезона, который Талалаев подписал. На позиции главного тренера «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова.

Напомним, Талалаев проработал в «Крыльях Советов» менее месяца, возглавив самарский клуб за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в РПЛ. При Талалаеве «Крылья Советов набрали девять очков, но вылетели в ФНЛ, уступив по дополнительным показателям «Тамбову» и «Ахмату».

Ранее Талалаев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, в молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».