Защитник Вячеслав Караваев после завершения сезона поблагодарил болельщиков «Зенита» и каждого в клубе.

«Кубок наш! Первый сезон в «Зените» – первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам – это для вас!» – написал Караваев в инстаграме.

Напомним, Караваев перебрался в «Зенит» из голландского «Витесса» под занавес летнего трансферного окна 2019 года. Соглашение Караваев с петербургским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Сейчас «Зенит» ушел в отпуск 31 июля. В последний день лета команда соберется вместе, чтобы начать подготовку к матчу за Суперкубок России против «Локомотива». Ближайший матч пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.