Защитник Вячеслав Караваев после завершения сезона поблагодарил болельщиков «Зенита» и каждого в клубе.
«Кубок наш! Первый сезон в «Зените» – первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам – это для вас!» – написал Караваев в инстаграме.
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Кубок наш! ???????? Первый сезон в «Зените» — первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам — это для вас! ???? @zenit_spb ⠀ The Cup is ours! ???????? My first season at Zenit — the first golden double. Thanks to the teammates, coaches and the whole staff! Thanks to our fans — this is for you! ???? ⠀ #ЗолотойДубль #ГородЧемпионов #КубокНаш
Напомним, Караваев перебрался в «Зенит» из голландского «Витесса» под занавес летнего трансферного окна 2019 года. Соглашение Караваев с петербургским клубом действует до 30 июня 2023 года.
Сейчас «Зенит» ушел в отпуск 31 июля. В последний день лета команда соберется вместе, чтобы начать подготовку к матчу за Суперкубок России против «Локомотива». Ближайший матч пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.
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