View this post on Instagram

Кубок наш! ???????? Первый сезон в «Зените» — первый золотой дубль. Спасибо команде, тренерам и каждому в клубе! Спасибо нашим болельщикам — это для вас! ???? @zenit_spb ⠀ The Cup is ours! ???????? My first season at Zenit — the first golden double. Thanks to the teammates, coaches and the whole staff! Thanks to our fans — this is for you! ???? ⠀ #ЗолотойДубль #ГородЧемпионов #КубокНаш