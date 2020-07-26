Организатор международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» Евгений Ковтун поведал о посещении события фигуристкой Алиной Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка провела тренировку по гольфу с тренером сборной России Игорем Ивашиным.

По словам Ковтуна, Загитовой очень понравилось, она впервые видела соревнования по гольфу вживую.

Мы с ней разговаривали профессионально. Она все-таки фигуристка топ-класса, а это сложнокоординационный вид спорта. И вот за то время, что Алина смотрела турнир, она сказала: «Я представляю, насколько это тяжело, какая координация нужна», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Как отметил Ковтун, у фестиваля есть номинация «гольф-шопинг со звездой». Кто его выиграет, тот вместе с Загитовой поедет в один из магазинов нашего спонсора и потратит призовые деньги, которые заработал. А Загитова сопроводит его и поможет выбрать в спортивном магазине правильную форму.

Напомним, Загитова почти полностью пропустила предыдущий сезон.