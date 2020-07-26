Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов написал обращение к болельщикам. Обладатель Кубка мира попросил не переживать из-за результатов контрольной тренировки в Чайковском. Ранее Устюгов стал одиннацатым в забеге на лыжероллерах на 16 км свободным стилем в среди лыжников групп Егора Сорина и Маркуса Крамера.

«Я знаю, что после сегодняшней контрольной вы будете придумывать разные истории, домыслы, связанные с моей самоподготовкой ну и, конечно, моими любимыми катаниями на квадроциклах», — написал Устюгов, отметив, что все идет в плановом режиме.

Также Устюгов попросил описать его сегодняшние фото в инстаграме.

Устюгов и группа Крамера тренируются с 10 июня, начав подготовку к следующему сезону в подмосковном Пересвете.