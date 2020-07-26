В ночь на понедельник 27 июля в Петербург состоится световое шоу в честь победы «Зенита» в чемпионате и Кубка России. Световая инсталляция пройдет на Дворцовой набережной сразу после разведения моста, который является символом Петербурга.

Как отмечается на официальном сайте «Зенита», пролет моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров. На нем при помощи мощных проекторов будут показаны важнейшие и эмоциональные моменты прошедшего сезона.

«Сезона, в котором «Зенит» дважды доказал, что является самым сильным футбольным клубом России», — говорится на официальном сайте «Зенита».

Начало светового фестиваля в 01:30 по московскому времени. Шоу будет длиться полтора часа.