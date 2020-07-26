Грозненский «Ахмат» официально объявил о смене главного тренера команды. Коллектив возглавит Андрей Талалаев, ранее покинувший пост наставника «Крыльев Советов».

Как отмечает пресс-служба грозненского клуба, руководство «Ахмата» приняло решение не продлевать соглашение прежнего главного тренера Игоря Шалимова, который работал с командой минувший сезон.

Сообщается, что контракт с Талалаевым подписан на три года. Уже во вторник он будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Отметим, что Талалаев меньше месяца проработал в самарских «Крыльях», не сумев спасти команду от вылета в ФНЛ.