Итальянский форвард «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик в игре 36-го тура Серии А с «Вероной» (5:1).

Под занавес первого тайма он реализовал пенальти. На 83-й минуте нападающий забил с игры, а в добавленное время еще раз точно пробил с точки.

Это был 32-й, 33-й и 34-й голы Иммобиле в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Таким образом, он оторвался от португальца из «Ювентуса» Криштиану Роналду на 4 мяча. Криштиану имеет возможность сократить отрыв, если забьет «Сампдории», в матче с которой «Ювентус» может стать чемпионом Италии.

Отметим, что Иммобиле — первый итальянец в истории Серии А, которому покорилась планка в 34 гола за сезон. В сезоне-1958/59 бывший нападающий «Интера» Антонио Анджелильо забивал 33 раза.