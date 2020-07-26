Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил свое мнение об игре «Зенита» в минувшем сезоне.

Малафеев отметил, что в этом сезоне «Зенит» выглядел явно сильнее всех — был на две-три головы сильнее, но и соперники не доставили хлопот. По словам Малафеева, следующей мотивацией для команды станет Лига Чемпионов.

«В следующем сезоне будет намного сложнее и с точки зрения мотивации, и соперники укрепятся», — приводит слова Малафеева «Комсомольская правда».

Малафеев отметил, что возможно, «Зениту» и стоит поменять состав, поскольку победами насыщаешься. По словам бывшего голкипера, тем, кто придет, придется доказывать свою состоятельность.

Напомним, «Зенит» в прошлом сезон выиграл чемпионат и Кубок России.