Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Ахмата», мексиканец Густаво Айон покинул баскетбольный «Зенит», — эти и другие новости воскресенья на Nevasport.

«Ахмат» объявил об уходе Шалимова и назначении Талалаева

Грозненский «Ахмат» официально объявил о смене главного тренера команды. Коллектив возглавит Андрей Талалаев, ранее покинувший пост наставника «Крыльев Советов». Как отмечает пресс-служба грозненского клуба, руководство «Ахмата» приняло решение не продлевать соглашение прежнего главного тренера Игоря Шалимова, который работал с командой минувший сезон. Сообщается, что контракт с Талалаевым подписан на три года.

«Зенит» объявил об уходе Айона

«Зенит» объявил о том, что клуб покидает центровой Густаво Айона. 35-летний мексиканец уходит в связи с окончанием срока контракта. Напомним, что Айон пришел в клуб из Санкт-Петербурга перед началом сезона 2019/20.

Игроки «Зенита» ушли в отпуск до 31 июля

Футболисты «Зенита» на следующий день победы в Кубке России отправились в краткосрочный отпуск. В следующий раз «Зенит» соберется в последний день июля. Как отмечает пресс-служба клуба, команда Сергея Семака в следующий раз соберется на базе клуба в тренировочном центре в Удельном парке 31 июля. «Зенит» начнет подготовку к матчу на Суперкубок России.

Оздоев попрощался с Ивановичем

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с покидающим сине-бело-голубых сербским защитником Браниславом Ивановичем. «Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», — написал Оздоев в своем Twitter.

Волейбольный «Зенит» начал подготовку к новому сезону

Команда собралась, чтобы пройти углубленное медицинское обследование. Сначала УМО прошли новички команды, затем осмотр прошли остальные волейболисты, игравшие за «Зенит» в прошлом сезоне. Ближайшая тренировка «Зенита», направленная на физическую подготовку, назначена на 27 июля. Во вторник пройдет первое занятие с мячом.

Коршков на сезон вернется в КХЛ и будет играть за «Локомотив»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков возвращается в Континентальную хоккейную лигу. Как сообщает в своем телеграм-канале Дарья Тубольцева, 24-летнего форварда арендует на один сезон «Локомотив». Сторонам осталось уладить мелкие детали, после чего о сделке объявят официально.