Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о задачах, которые поставлены перед новым главным тренером Андреем Талалаевым.

Даудов отметил, что клуб идет дальше с Талалаевым, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. По словам руководителя «Ахмата», имея всемерную поддержку со стороны Рамзана Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание.

«Контракт со специалистом рассчитан на три года. Надеюсь, опыт работы поможет Андрею Викторовичу и его штабу в решении этих задач», — написал Даудов в инстаграме.

Под руководством Талалаева «Ахмат» сначала августа проведет недельные сборы в Кисловодске. Напомним, что Талалаев сменил на посту рулевого «Ахмата» Игоря Шалимова.