Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

В матче 36-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» дома одержал победу над «Сампдорией» со счетом 2:0.

В составе туринцев отличились Криштиану Роналду с передачи Миралема Пьянича на 7-й добавленной к первому тайму минуте и Федерико Бернардески на 67-й минуте встречи.

После этого поединка команда набрала 83 очка и официально стала чемпионом Италии — отрыв туринцев от идущего вторым «Интера» составляет семь баллов. Подопечные Клаудио Раньери занимают 15-ю позицию с 41 очком.

Отметим, Криштиану Роналду забил свой 735-й мяч за карьеру. Благодаря этому он обошел легендарного бразильца Ромарио (734) по голам в официальных турнирах.

Следующий матч «Ювентус» проведет 29 июля на выезде против «Кальяри», «Сампдория» в этот же день примет «Милан».