Бывший наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подтвердил, что с ним контактировал «Оренбург».

«Приглашение было, но я отказался. Сейчас надо немножко отдохнуть, перезагрузиться. Варианты есть, но нужно все хорошенько обдумать», – сказал Черевченко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Также «Матч ТВ» сообщает, что вылетевший в Олимп-ФНЛ «Оренбург» рассматривал кандидатуры Игоря Осинькина из «Чертаново» и Роберта Евдокимова из «Нижнего Новгорода», но первый, вероятно, возглавит самарские «Крылья Советов», а со вторым уральцы не сошлись в сроках соглашения.

Кроме того, оренбуржцы контактировали с бывшим тренером брестского «Динамо» чехом Марцелом Личкой.

Ранее стало известно, что клуб расстался с Константином Парамоновым.