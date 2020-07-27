Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре Артема Дзюбы и заявил, что считает его лучшим игроком сезона РПЛ.

«Если человек больше всех забил и больше всех отдал, а «Зенит» стал чемпионом, то, наверное, тут все ясно. А кто, если не он?», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер также отметил, что судьи не благоволят Дзюбе во время матчей.

«А когда он отдает голевые передачи, все соперники расступаются, что ли? Или когда он бьет пенальти? 11-метровый тоже надо реализовать», — считает Слуцкий.

По мнению наставника «Рубина», Дзюба выглядит блестяще, и он очень рад за игрока, который кроме индивидуального мастерства использует эмоции и страсть.

Напомним, Артем Дзюба стал лучшим футболистом российской премьер-лиги по системе «гол+пас» — у нападающего «Зенита» 17 мячей и 13 передач.