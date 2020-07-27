Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков уведомил московский «Спартак» о готовности вернуться в стан красно-белых.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в «Спартаке». По информации источника, отношения с Леонидом Федуном у Глушакова остались хорошими, но говорить о том, что он перейдет в «Спартак», пока преждевременно. Также отмечается, что нужно учитывать фактор негативной реакции болельщиков, клуб и игрок с помощью диалога с фанатами попробуют найти выход из ситуации, если переход будет близок.

Кроме того, источник сообщил, что футболист может перейти в «Динамо», так как приоритет для него — переход в один из московских клубов, и «Динамо» также в списке тех команд, от которых бы он не отказался.