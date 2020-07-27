«Нью-Йорк Сити» и «Канзас Сити» вышли в четвертьфинал турнира MLS is back.

В 1/8 финала «Нью-Йорк» нанес поражение «Торонто» со счетом 3:1. У победителей отличились Хесус Медина, Валентин Кастельянос и Макси Моралес, за проигравших забил Патрик Маллинз. «Спортинг Канзас-Сити» в первом раунде играл против «Ванкувер Уайткэпс», основное время команды закончили нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее был клуб из Канзаса — 3:1.

В 1/4 финала «Нью-Йорк» сыграет с победителем пары «Портленд Тимберз» — «Цинциннати», а «Канзас-Сити» — с «Орландо Сити».

Отметим, в 1/8 финала также сыграют «Сан-Хосе Эртквейкс» против «Реал Солт-Лейк Сити», «Коламбус Крю» против «Миннесоты Юнайтед», «Сиэтл Саундерс» против «Лос-Анджелеса» и «Портленд Тимберс» против «Цинциннати».

Матчи 1/8 финала проходят с 26 по 29 июля. Лучшим бомбардиром турнира в данный момент является нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси, у которого пять голов и две передачи. Столько же мячей у форварда «Торонто» Айомиде Акинолы.