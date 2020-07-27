В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту состоялось световое шоу в честь золотого дубля «Зенита». Увидеть красочный перформанс можно было в ночь с 26 на 27 июля.

Пролет моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, превратился в огромный экран, на котором транслировались лучшие моменты сезона в исполнении «Зенита». Длительность представления составила полтора часа.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Зенит» досрочно оформил чемпионство, гарантировав себе первое место в РПЛ еще после 26-го тура. В минувший уикенд подопечные Сергея Семака выиграла Кубок России, в финале оказавшись сильнее «Химок».

Игроки ушли в отпуск, следующий матч с участием «Зенита» состоится в августе: в борьбе за Суперкубок России «сине-бело-голубые» сыграют с «Локомотивом».