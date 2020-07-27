Об итогах сезона английской премьер-лиги — победа «Ливерпуля», камбэк «МЮ» и вылет «Борнмута».

«Ливерпуль» стал чемпионом максимально расслабленно

Весь сезон мерсисайдцы боролись в каждой встрече за три очка, и когда отрыв от «Сити» стал неприличным, а до трофея осталось две победы, чемпионат остановили на три месяца. Естественно, все футболисты мерсисайдцев сидели дома и уже видели, как они трясут Кубком над головой. После возобновления турнира оставалось просто выиграть два матча и быть королями: команде Клоппа хватило победы и ничьей, а остальное сделал «Сити», уступивший «Челси». В оставшихся матчах «Ливерпуль» делал вид, что пытается побить рекорд «МанСити» по очкам, но на деле Клопп просто обкатывал молодежь и надеялся, что никто из основных футболистов не сломается.

В Лиге чемпионов те, кто и должен быть

«Манчестер Сити» быстро сошел с чемпионской гонки и, грубо говоря, сконцентрировался на борьбе за серебро. Там горожане какое-то время уступали «Лестеру», но в итоге здесь подопечные Пепа Гвардиолы не сплоховали, а вот лисы опозорились. «Лестер» в этом сезоне — что-то вроде английского «Краснодара», который был так близко к группе ЛЧ, но просто слил концовку турнира и в итоге не оказался даже в топ-4, и вполне заслуженно. А вот «МЮ» надо похвалить: несмотря на все неудачи в течение сезона, манкунианцы преобразились с приходом Бруно Фернандеша. После паузы команда Сульшера по набранным очкам стала второй: больше взяли только игроки «Сити». «Челси» же трясло из стороны в сторону: то уверенная победы над «МЮ», то убожество в матче с «Шеффилдом». Четвертое место лондонцы заняли только благодаря тому, что «Лестер» был хуже.

«Тоттенхэм» снова выше «Арсенала»

Но громко праздновать вряд ли стоит. «Шпоры» финишировали шестыми — худший результат за последние шесть лет. Путевка в ЛЕ досталась команде Моуринью лишь благодаря поражению «Вулверхэмптона» от «Челси». Обыграй «волки» футболистов Лэмпарда, и «Тоттенхэм» приземлился бы прямо на «Арсенал», который в итоге стал восьмым — это вообще провал, в последний раз хуже было в сезоне-1994/95, тогда канониры стали 12-ми. Стоит ли говорить, что есть болельщики «Арсенала», которые и не видели свою команду, падшую столь низко? Им сейчас наверняка тяжело.

Кто на вылет?

Так радовавший всех в первых турах Теему Пукки не смог вытащить «Норвич» со дна — «канарейки» стали первыми, кто покинул АПЛ. По итогам последнего тура к ним присоединились более крепкие «Уотфорд» и «Борнмут». Клуб из Хартфордшира запомнился разве что возмущениями Троя Дини во время карантина, а «Борнмуту» теперь нужно решать, что делать с игроками, у которых серьезные контракты: руководство в лице россиянина Максима Демина явно не рассчитывало, что команда отправится в Чемпионшип.