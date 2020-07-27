На официальном сайте клуба «Колорадо Эвеланш» опубликован состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

В список включены российские нападающий Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, а также защитник Никита Задоров. Форварда Владислава Каменева нет в составе.

Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига приняла решение завершить регулярный чемпион досрочно, поэтому сезон возобновится сразу стадией плей-офф. В ней будут участвовать не 16 команд, как обычно, а 24 — с лучшим процентом побед.

По четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.