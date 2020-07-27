Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выбрал трех лучших игроков минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

В голосовании, организованном «Чемпионатом», участвовали главные тренеры всех команд и их капитаны. Каждый назвал трех игроков и расставил их по местам с первого по третье.

По мнению Джикии, лучшим футболистом сезона стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Второе место он отдал полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, третье — защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.

Ранее Дзюбу признали лучшим Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин. В минувшем сезоне форвард поделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров.