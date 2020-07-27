«Зениту» предстоит переходной сезон: команда будет обновляться, а делать это придется в первый год нового лимита.

Соглашения с петербургским клубом подходят к концу у Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Далера Кузяева и Артема Дзюбы. Понятно, что останется Дзюба, и, скорее всего, Кержаков. Точно уйдут Иванович и Смольников. Большие вопросы возникают по Шатову и Кузяеву — первый уже не нужен команде, но активного интереса к нему не наблюдается, второй активно играл в последних матчах, но слухи о переезде в Европу все еще появляются.

Наиболее болезненным для «Зенита» станет уход Ивановича, наверняка клуб сконцентрируется именно на приобретении центрального защитника, способного полноценно заменить серба. Ловрен — спорный вариант, но тот факт, что за него по-прежнему держится Клопп, должен заставить руководство «Зенита» задуматься и накинуть мерсисайдцам пару миллионов. Пусть даже тренер «Ливерпуля» рассматривает хорвата как игрока запаса — в «Ливерпуле» любой футболист «Зенита» в лучшем случае имел бы такие же шансы выйти на поле, как Харви Эллиотт.

Проблема лишь в новом лимите: если раньше клубы могли пачками скупать иностранцев и из них выбирать, кто сыграет, а кто нет, то теперь в каждой команде может быть не больше восьми легионеров. Единственный плюс — убрали ограничения на поле, и тренер может выпустить всех восьмерых иностранцев. В этом сезоне «Зенит» совсем немного не укладывался в лимит, который начнет действовать с нового чемпионата: у сине-бело-голубых в заявке было десять легионеров. Но можно было бы безболезненно убрать из состава Мамману с Ригони, и пожалуйста, уложились.

Сам Сергей Семак уже сказал, что клуб будет действовать на трансферном рынке, исходя из лимита. Получается, снова начнется рубка за хотя бы немного талантливых игроков с российским паспортом, и на этом фоне даже уход Смольникова может сказаться.

Исходя из лимита и того, что «Зенит» покинут Иванович, Смольников и Шатов, петербуржцам нужны три игрока высокого уровня, и желательно, чтобы они были россиянами. Но это в лучшем случае, а ведь с командой еще могут расстаться Кокорин, Азмун, Кузяев, Ригони (который все же иногда полезен), да и тот же Кержаков возьмет и завершит карьеру. Что тогда делать? Не давать же шанс молодежи — это не путь «Зенита». А трансферные слухи о «Зените» в большей степени связаны с легионерами.

«Зениту» придется либо совершить несколько действительно громких трансфера вроде возвращения Облякова, подписания Миранчука с Черышевым и покупки Егора Сорокина — что-то в стиле «Газпрома». Второй вариант — 1-2 точечных трансфера, вроде того же Ловрена, а остальные позиции заткнуть молодежью. Оба пути интересны, и сложно представить по какому пойдет «Зенит», а главное — к чему это приведет.