Появился официальный постер поединка российского боксера Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

Афиша боя, запланированного на 22 августа, была опубликована в «Твиттере». Ожидается, что поединок пройдет в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Последний раз Поветкин выходил на ринг в декабре 2019 года, тогда он встречался с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Всего россиянин провел 38 поединков в профессиональном боксе, 35 из которых выиграл (24 — нокаутом). Еще два боя Поветкин проиграл, один завершился вничью.

Уайт одержал 27 побед при одном поражении.