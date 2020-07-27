Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала фотографии морских слизней Costasiella kuroshimae, которых также называют «морскими овечками».

«Мое новое любимое животное», – написала Медведева в историях своего «Инстаграма».

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве, так как не может вернуться в Торонто из-за закрытых границ. Спортсменка тренируется в ЦСКА вместе с группой Елены Буяновой, однако сотрудничество является временным. Тренер Евгении Брайан Орсер работает с ней дистанционно, также на льду помогает Татьяна Тарасова.

Ранее сообщалось, что фигуристка уже поставила обе программы на следующий сезон и сейчас занимается их отработкой.