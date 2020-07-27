«Спартак» объявил об уходе Алексея Власова, занимавшего должность коммерческого директора клуба.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнёров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми. Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению!» — гласит сообщение на официальном сайте «Спартака».

Напомним, Власов находился на посту коммерческого директора «красно-белых» с сентября прошлого года. До этого он уже работал в «Спартаке» в период с 2008 по 2015 год.

Ранее «Спартак» уволил генерального директора Томаса Цорна, а на его место пригласил Шамиля Газизова, занимавшего аналогичную должность в «Уфе».

По итогам минувшего сезона подопечные Доменико Тедеско заняли седьмое место в турнирной таблице и не смогли попасть в зону еврокубков.