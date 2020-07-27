Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который провел половину минувшего сезона в «Сочи» на правах аренды. Его контракт с петербуржцами истекает 31 июля.

Генич отметил, что Кокорин знает себе цену и сейчас может договариваться с разными клубами. Игрок был в хорошей форме до паузы из-за пандемии и сохранил ее после перерыва, подчеркнул комментатор.

По мнению эксперта, футболист линии атаки будет необходим «Локомотиву», если полузащитник Алексей Миранчук покинет клуб.

«Вместе с тем уверен, что в приоритете у форварда «Зенит». Кокорин, полагаю, с удовольствием вернулся бы в Петербург. Тем более, что Сергей Семак хотел бы с ним снова поработать. Если паззл сложится, то право первой подписи будет у «Зенита», — сказал Генич, слова которого приводит «Команда России».