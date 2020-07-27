Капитан «Зенита» Бранислав Иванович покинет клуб по истечении контракта. Скорее всего, футболист продолжит карьеру в чемпионате Англии.

По информации сербского издания novosti.rs, защитник перейдет в «Эвертон», главным тренером которого является Карло Анчеллоти. Ранее футболист уже играл под его руководством в «Челси». Отмечается, что на данный момент переговоры по трансферу 36-летнего Ивановича находятся в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что приобрести игрока также хотела сербская «Црвена Звезда».

Напомним, «Зенит» не стал продлевать соглашение с футболистом. Иванович присоединился к сине-бело-голубым в статусе свободного агента в феврале 2017 года после десяти сезонов в составе «Челси». В «Зените» он провел 125 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.