Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Александром Емельяненко.

По мнению Исмаилова, бой следовало остановить уже в первом раунде.

«Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать», — сказал боец, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов встречались на турнире в Сочи, который состоялся 24 июля в рамках промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Исмаилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету Магомеда 16 побед, одна ничья и два поражения в ММА. Емельяненко одержал 28 побед, потерпел восемь поражений и завершил один бой вничью.