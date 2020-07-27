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  • 16:58,  27 июля 2020
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СКА
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Матч между СКА и «Йокеритом» отменен

СКА - "Йокерит". Фото: Nevasport/Любовь Трофименко
СКА. Фото: Nevasport/Любовь Трофименко

Контрольный матч между финским «Йокеритом» и петербургским СКА отменен.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Хельсинки.

Поединок должен был состояться 13 августа в Тиккуриле в рамках сбора армейцев Финляндии, который петербуржцы будут проводить с 12 по 17 августа.

Ранее стало известно, что не состоится запланированный на 2 августа контрольный матч между «Металлургом» и челябинским «Трактором».

Напомним, что прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, а новый должен начаться 2 сентября 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса в большинстве клубов лиги. В КХЛ утверждают, что сезон начнется по плану, а клубы должны начать предсезонную подготовку за 45 дней до старта регулярного чемпионата.

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