Матч между СКА и «Йокеритом» отменен

Контрольный матч между финским «Йокеритом» и петербургским СКА отменен.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Хельсинки.

Поединок должен был состояться 13 августа в Тиккуриле в рамках сбора армейцев Финляндии, который петербуржцы будут проводить с 12 по 17 августа.

Ранее стало известно, что не состоится запланированный на 2 августа контрольный матч между «Металлургом» и челябинским «Трактором».