Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о переходе защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в стан сине-бело-голубых.

Экс-футболист отметил, что «Зениту» было необходимо данное приобретение, так как закончился контракт у защитника Бранислава Ивановича. Команде нужен опытный игрок к Лиге чемпионов, а у Ловрена за плечами практика выступления в еврокубках и АПЛ.

«Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок», — заявил Малафеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 27 июля, «Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с хорватским защитником.