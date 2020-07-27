Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, рассказал, при каких условиях возможно проведение реванша его подопечного с Александром Емельяненко.

«Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе, ещё можно будет говорить о реванше. А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это моё мнение», — сказал Исмаилов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что многое зависит от гонорара. Если финансовая составляющая будет правильной, то реванш может состояться в скором времени, однако запросы у Магомеда будут уже другими.

Напомним, Емельяненко и Исмаилов встречались на турнире в Сочи, который состоялся 24 июля в рамках промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Исмаилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету Магомеда 16 побед, одна ничья и два поражения в ММА. Емельяненко одержал 28 побед, потерпел восемь поражений и завершил один бой вничью.