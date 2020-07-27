Ловрен: Я оставил след в Лиге чемпионов, хочу передать свой опыт партнерам по «Зениту»

Новичок петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в стан сине-бело-голубых.

По словам Ловрена, он счастлив и горд, что перешел в «Зенит», и благодарит Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. Хорват отметил, он знал, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне – еще и обладатель Кубка. Защитник заявил, что для него это было важно не только из-за статуса, но и потому что его ждут сильные партнеры.

Ловрен добавил, ему было известно, что «Зенит» уделяет очень большое внимание Лиге чемпионов, что важно для игрока.

«Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше», — сказал Ловрен, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».