Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зенит».

По мнению эксперта, петербуржцы сделали достойное и сильное приобретение. Несмотря на то, что игроку уже 31 год, есть много примеров, как возрастные футболисты становились одними из лучших защитников в РПЛ.

«У Ловрена будут сумасшедшие условия, прекрасный город. Опять же возвращаемся к вопросу: почему «Зенит» становится чемпионом? Потому что могут себе позволить и Ловрена, и Ивановича», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 27 июля, «Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта хорватским защитником.