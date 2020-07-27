Стало известно, какую сумму заплатил петербургский «Зенит», чтобы приобрести хорватского защитника Деяна Ловрена у английского «Ливерпуля».

По информации Sky Sports, трансфер 31-летнего хорвата обошелся примерно в 11 миллионов фунтов, что равняется около 12 миллионам евро.

Напомним, что Ловрен подписал с «Зенитом» контракт сроком на три года.

Ловрен отыграл 185 матчей в составе «Ливерпуля», в которых забил восемь мячей. В сезоне-2018/19 Деян стал победителем Лиги чемпионов, а в минувшем сезоне вместе с «Ливерпулем» завоевал трофей чемпионата Англии. Кроме того, футболист является серебряным призером чемпионата мира 2018 года в составе сборной Хорватии. Он отыграл 57 матчей за национальную команду и забил три гола.