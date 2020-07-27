Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о новом защитнике сине-бело-голубых Деяне Ловрене.

В интервью порталу News.ru Игонин отметил, что Ловрен — это футболист с именем, и ему хотелось бы, чтобы новичок заиграл. «Насколько я знаю, «Ливерпуль» хотел продлить с ним контракт, но он выбрал «Зенит». Значит, футболист значимый», — сказал Игонин, подчеркнув, что покупка выглядит логичной в свете ухода Бранислава Ивановича.

«Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег», — заявил эксперт, добавив, что ему хотелось бы, чтобы игрок приехал с амбициями играть в футбол, а не просто посмотреть мир.

Напомним, сегодня стало известно о переходе Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит», команда из Петербурга заплатила за трансфер около 12 млн евро.