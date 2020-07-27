Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перехода защитника Деяна Ловрена в петербургский «Зенит».

Слова тренера цитирует пресс-служба «мерсисайдцев». По словам Клоппа, Ловрен был в команде в первой части сезона и проводил великолепные матчи, пока не получил травму.

«Он очень хорош, настоящая машина «на втором этаже», и мне очень нравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю Ловрену удачи», — заключил Клопп.

Напомним, Деян Ловрен провел в «Ливерпуле» 6 сезонов, до этого он выступал за «Саутгемптон». В текущем сезоне Ловрен сыграл 10 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и сделал 1 результативную передачу.

Сегодня стало известно о переходе хорвата в «Зенит», по данным СМИ, петербургский клуб заплатил за переход футболиста 12 млн евро.