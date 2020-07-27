Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах записал прощальный видеоролик для защитника Деяна Ловрена, который перешел в петербургский «Зенит».

Ролик был опубликован пресс-службой «Ливерпуля» в аккаунте в «Твиттере».

«Я не знаю, что сказать, мой друг. Ты не знаешь, что я сейчас чувствую. Мы действительно будем очень скучать по тебе, особенно я», — сказал Салах, добавив, что Ловрен был невероятным игроком, а также очень хорошим другом.

«Люблю тебя сильно. Ты был фантастически хорош как на поле, так и за его пределами», — добавил Салах, поблагодарив защитника за все сделанное для клуба и для него лично. Также египтянин пожелал экс-одноклубнику всего наилучшего и отличной карьеры в новом клубе.

Напомним, Деян Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» по данным СМИ за 11 млн фунтов стерлингов.