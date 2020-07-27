Румынский футбольный тренер Мирча Луческу подал в отставку с должности главного тренера киевского «Динамо» через четыре дня после того, как был назначен на эту должность.

Информация об этом появилась в румынском издании Gazeta Sporturilor, главной причиной стал конфликт новоиспеченного наставника с фанатами «Динамо».

«Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо», — сказал Луческу, поблагодарив семью Суркисов за доверие и приглашение, однако не согласившись работать в атмосфере враждебности.

Луческу заявил, что хотел вернуться в футбол и на Украину, где он испытывал огромное удовлетворение, он был полон энтузиазма, однако фанаты клуба пошли против него. «Мой приезд в киевское «Динамо» не имел никакого отношения к сумме контракта. Деньги — это последнее из того, что меня заботит», — отметил тренер.

Напомним, Мирча Луческу с 2004 по 2016 года тренировал донецкий «Шахтер», главного соперника киевского «Динамо».