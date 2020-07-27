Бывший игрок петербургского «Зенита», лучший бомбардир в истории клуба Александр Кержаков высказался по поводу перехода в стан сине-бело-голубых хорватского защитника Деяна Ловрена.

Слова Кержакова цитирует издание Metaratings.ru.

По мнению эксперта, переход Ловрена вряд ли можно назвать топ-трансфером, однако, в целом, это неплохой переход для РПЛ. «Если бы в «Зенит» из «Ливерпуля» перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это — топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев», — сказал Кержаков.

Кержакову было сложно сказать, сможет ли Ловрен быстро заменить Бранислава Ивановича, поскольку эксперт не наблюдал за игрой хорвата.

«Надеюсь, тот опыт, который есть за плечами Деяна, поможет «Зениту» в Лиге чемпионов», — заключил Кержаков.