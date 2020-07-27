Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выложил в своем «Инстаграме» фотографии с тренировки бойца.

Отметим, это первые тренировочные кадры Хабиба после того, как боец похоронил своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Трагедия произошла в начале июля, Нурмагомедов-старший умер 3 июля в одном из госпиталей Москвы в результате осложнений на фоне коронавируса. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет.

Отметим, ранее планировалось, что в сентябре 2020 года Хабиб нурмагомедов проведет третью защиту чемпионского пояса UFC против американца Джастина Гэтжи, однако после того, как умер отец бойца, планы на бой оказались под вопросом.

По словам главы UFC Даны Уайта, бой состоится, когда Хабиб сообщил о своей готовности драться.