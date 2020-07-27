Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов итальянской «Аталанты».

По данным портала Metaratings, спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори пообщался с руководством «Локо» по поводу трансферной стоимости игрока.

Отмечается, что у «Аталанты» освободилось место для легионера не из Евросоюза, трансфер Миранчука может обойтись клубу в сумму от 18 до 20 млн евро. Официального предложения от «Аталанты» в «Локомотив» не поступало, поскольку сезон в Серии А еще не завершен, и тренерский штаб не сформировал планы по усилению состава.

В СМИ появлялась информация о том, что Алексеем Миранчуком интересуются и другие клубы Серии А: «Милан», «Фиорентина» и «Лацио».