Японская фигуристка, победительница финала Гран-при Рика Кихира отправилась в тренировочный лагерь Стефана Ламбьеля в Швейцарии.

Спортсменка выложила в своем «Инстаграме» фотографии из Швейцарии, а в «сторис» показала несколько коротких роликов с тренировок. На одном из них Кихира исполняет тройной аксель: спортсменка уже восстановила этот элемент после карантина.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Рика Кихира хотела начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. Из-за пандемии коронавируса начать тренировки в Канаде и Кихиры не получилось: в страну нельзя попасть никому кроме граждан или людей со специальной визой. Основным тренером фигуристки осталась Миё Хамада, а в тренировочный лагерь Кихира отправилась к швейцарскому специалисту Стефану Ламбьелю.