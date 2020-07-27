Российский тренер по фигурному катанию, работник академии «Ангелы Плющенко» Александр Волков рассказал о состоянии своей подопечной Станиславы Константиновой после карантина.

Слова Волкова приводит портал РИА Новости.

«Станислава не каталась с февраля, поэтому процесс набора формы у нее продолжается. Но выглядит на льду она заметно лучше, чем раньше», — сказал тренер, добавив, что все элементы фигуристка исполняет, но теперь нужно гармонично внедрить их в произвольную программу.

Также Волков подчеркнул, что выкатывать всю программу пока нет смысла, поскольку никто не знает, для чего катать: неизвестно, когда будут ближайшие соревнования.

Напомним, в феврале Станислава Константинова перешла в академию Евгения Плющенко, прекратив работу с Валентиной Чеботаревой в Санкт-Петербурге.