Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона в РПЛ по результатам опроса футболистов лиги, который провело издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба набрал 227 очков и во второй раз подряд выиграл звание лучшего футболиста сезона.

В топ-3 также попали полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (181 очко), а также нападающий Евгений Луценко из «Арсенала» (84 очка).

В топ-10 лучших футболистов сезона попало еще три игрока «Зенита»: на 5-й позиции разместился Сердар Азмун (57 очков), на 8-й — Ярослав Ракицкий (31 очко), на 9-й — Бранислав Иванович (25 очков).

Отметим, Артем Дзюба стал единственным игроком лиги, которого отметили футболисты всех 16 команд РПЛ.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в сезон-2019/20, Артем Дзюба разделил с Сердаром Азмуном позицию лучшего бомбардира чемпионата.