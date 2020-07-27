Российский футбольный тренер Мурад Мусаев продолжит работу с «Краснодаром» в сезоне-2020/21.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба решило не снимать молодого тренера с поста несмотря на то, что команда неудачно провела концовку сезона и упустила возможность попасть в Лигу чемпионов напрямую. В клубе рассчитывают на попадание в турнир с помощью отборочных этапов.

Напомним, Мурад Мусаев работает главным тренером «Краснодара» с весны 2018 года, однако официально он получил эту должность в июне 2020 года после того как получил лицензию Pro. Под руководством Мусаева «Краснодар» дважды выиграл бронзу в чемпионате России по футболу, а также дошел до стадии 1/8 финала Лиги Европы.