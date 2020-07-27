Финская фигуристка, бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в Минске Вивека Линдфорс приняла решение о завершении спортивной карьеры.

Информация об этом появилась на портале федерации фигурного катания Финляндии.

Спортсменка приняла решение завершить спортивную карьеру в возрасте 21 года. Фигуристка отметила, что после долгого периода реабилитации фигуристка не смогла вернуться в состояние для выступлений на международном уровне. В 2019 году Линдфорс снялась с чемпионата мира из-за проблем со спиной.

Также фигуристка приняла решение сосредоточиться на учебе, фигуристка поступила в университет Турку.

Лучшее достижение Линдфорс на уровне ЧМ — 16-е место, на этапе Гран-при Финляндии спортсменка заняла 8-е место, также она является бронзовым призером турниров Tallinn Trophy и Finlandia Trophy.