Футбольный агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского тренера Мирчи Луческу, отреагировал на слухи об уходе специалиста из киевского «Динамо» спустя 4 дня после назначения.

По словам Запорожану в интервью «Р-Спорту», утекшие в прессу слова Луческу были сказаны в личной переписке между тренером и владельцем клуба Игорем Суркисом.

«У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу — главный тренер «Динамо», — сказал агент, отметив, что этим письмом Луческу хотел показать, что не держится за кресло тренера и не ради денег пришел в «Динамо».

Напомним, информация об уходе Луческу появилась в румынском издании Gazeta Sporturilor: тренер отказался работать в атмосфере враждебности, поскольку против его назначения резко выступили фанаты клуба. Луческу с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер».