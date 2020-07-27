Французский нападающий клуба «Пари Сен Жермен» Киллиан Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы и может не сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты».

Информация о травме форварда появилась на официальном сайте клуба. У футболиста диагностировано растяжение связок голеностопного сустава, повреждение футболист получил в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена». Команда выиграла трофей, однако Мбаппе покинул поле еще в первом тайме. Восстановление футболиста должно занять около 3 недель.

Розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов начиная со стадии 1/4 финала пройдет в Лиссабоне, Португалия. Игры будут проводиться без зрителей, на каждую стадию клубам отведено по одному матчу. Матч «Аталанта» — «ПСЖ» запланирован на 12 августа, до него осталось около двух недель.