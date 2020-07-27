Игру петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» в Олимп-Суперкубке России по футболу будут транслировать по Первому каналу.

Информация об этом появилась в пресс-релизе канала.

Начало трансляции назначено на 21:30 по московскому времени. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

Напомним, в игре за Суперкубок России обычно встречаются победитель чемпионата России по футболу и обладатель Кубка страны. В сезоне-2019/20 оба трофея завоевал петербургский «Зенит», поэтому Суперкубок будет разыгрывать в матче с клубом, занявшим второе место в турнирной таблице РПЛ.

В прошлом сезоне в матче за Суперкубок России также встречались «Зенит» и «Локомотив». Год назад на «ВТБ-Арене» в Москве победу одержал «Локомотив», обыграв клуб из Петербурга со счетом 3:2.